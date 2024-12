“La Marangona è una polveriera?”: i dubbi del Comitato Verona Sud

Dopo il ritrovamento della bomba di via Chioda, i dubbi del Comitato Verona Sud: “La Marangona è una polveriera?”.

Dopo il ritrovamento della bomba nei pressi di via Chioda, in zona Marangona, durante gli scavi per la realizzazione di una cabina elettrica, il Comitato Verona Sud si pone una domanda: “Ma la Marangona è una polveriera?”.

“In vista di possibili prossimi interventi su tutta l’area- sostiene infatti il Comitato – siamo preoccupati per la sicurezza di tutti i residenti, non solo di quelli della Marangona, ma di tutta Verona Sud. Ricordiamo che tutta quest’area di 1.500.000 mq. è stata duramente colpita dalle bombe della II guerra mondiale, una situazione paragonabile a quella dell’ex-scalo merci per il quale si è sempre avanzata la necessità di una bonifica bellica, non è che nella gran fretta di deliberare questa mega cementificazione della Marangona si sia voluto tralasciare questa fondamentale questione?”.

“Chiediamo pertanto a questa amministrazione – conclude la nota del Comitato Verona Sud – se è stato predisposto un piano di bonifica, innanzitutto nella zona di Corte Alberti, dove sorgeranno (secondo l’idea del Comune) i primi edifici, poi su tutta l’area Marangona, e a carico di chi saranno i relativi costi. Considerata la gravità della situazione attendiamo una risposta precisa che chiarisca tutti gli aspetti di questa delicata questione”.