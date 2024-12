Disinnescata la bomba di via Chioda, sarà fatta brillare a Boscomantico

Bomba day a Verona, l’ordigno di via Chioda trasportato a Boscomantico.

E’ stata disinnescata nella mattinata di oggi, domenica 1 dicembre, come previsto, la bomba di via Chioda a Verona. Gli artificieri dell’ottavo reggimento genio guastatori paracadutisti “Folgore” di Legnago hanno reso innocuo l’ordigno della seconda guerra mondiale ritrovata in un cantiere di via Chioda.

La bomba è stata caricata su un mezzo dell’esercito per essere trasportata a Boscomantico, dove verrà fatta brillare. La Protezione civile ha quindi potuto dare il via liberi ai residenti della “zona rossa”, che era stata stabilita entro il raggio di 334 metri dal luogo del rinvenimento.