Lugagnano, in 200 contro il Centro di accoglienza: “Non siete graditi”

Corteo a Lugagnano di Sona contro l’attivazione del Cas, il Centro accoglienza straordinario, all’hotel Antico Termine.

Circa 200 persone sono scese in piazza ieri sera, mercoledì 25, a Lugagnano, comune di Sona, per manifestare il loro dissenso contro l’apertura di un Centro di accoglienza straordinario (Cas). Il centro, che dovrebbe essere ospitato all’interno dell’hotel Antico Termine, attualmente in fase di ristrutturazione, accoglierebbe circa un centinaio di richiedenti asilo.

La gestione dell’accoglienza dei migranti è in mano alla Prefettura, e nonostante il Comune di Sona vigili sul rispetto delle normative, non ha voce in capitolo sulla decisione. Nel frattempo i cittadini contrari all’attivazione del Cas hanno organizzato un corteo per esprimere il loro malcontento.

La manifestazione è iniziata alle 20.30 con un corteo che dalle scuole di via Carducci ha raggiunto l’hotel in via Stazione: elementare lo slogan riassunto da un grande striscione: “Non siete graditi”.