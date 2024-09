Società Cooperativa di Verona riceve il premio alle Cooperative Storiche e Significative.

Martedì 24 settembre Sara 72 Società Cooperativa di Verona ha ricevuto il prestigioso Premio alle Cooperative Storiche e Significative. L’onorificenza è stata consegnata durante il convegno nazionale “Cooperare per l’Eternità – 70 Anni di Confcooperative Habitat e oltre…”, organizzato a Roma a Palazzo della Cooperazione in occasione dei 70 anni della Federazione Habitat di Confcooperative.

A rappresentare la cooperativa e a ritirare il premio è stato il Presidente Marco Sommacampagna, che guida la cooperativa dal 1973. Sara 72 opera da oltre cinquant’anni nella costruzione di abitazioni a Verona e nella provincia, contribuendo a realizzare progetti abitativi per famiglie e comunità locali.

La cooperativa è stata l’unica realtà veronese a ottenere questo riconoscimento e una delle sole tre cooperative premiate in tutta la regione Veneto. Questo premio sottolinea l’importanza della cooperazione nel settore abitativo e riconosce il contributo storico e significativo di Sara 72 nel migliorare il tessuto abitativo e sociale del territorio veronese.

Durante la cerimonia, Matteo Salvini, presente come ospite d’onore, ha espresso il suo apprezzamento per il ruolo delle cooperative storiche nel tessuto sociale italiano. Ha dichiarato: “Le cooperative come Sara 72 sono un esempio virtuoso di come il lavoro di squadra e l’impegno possano migliorare la vita delle comunità locali. Il loro contributo al settore abitativo è fondamentale, soprattutto in tempi in cui c’è bisogno di garantire alloggi accessibili e di qualità per tutti.”