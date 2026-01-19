“Diego, ti aspettiamo”: San Giovanni Lupatoto in preghiera

Scomparso: stasera a San Giovanni Lupatoto la preghiera della speranza per Diego

San Giovanni Lupatoto si stringe attorno a Diego e alla sua famiglia: stasera lunedì 19 gennaio, la preghiera della speranza. Una comunità intera in cammino per riabbracciare un suo figlio. Si svolgerà questa sera, lunedì 19 gennaio alle ore 20, la camminata silenziosa organizzata a San Giovanni Lupatoto per manifestare vicinanza alla famiglia di Diego Baroni, scomparso nei giorni scorsi.

Il percorso del silenzio.

Il ritrovo è fissato davanti al campo sportivo Battistoni. Da lì, il corteo si muoverà in silenzio, scortato dalle Forze dell’Ordine lungo via XXIV Maggio, fino a raggiungere la frazione di Pozzo. La serata si concluderà all’interno della chiesa parrocchiale, dove il parroco don Michele Zampieri guiderà un momento di raccoglimento e preghiera corale.

Solidarietà corale.

La partecipazione è aperta a tutti i cittadini, invitati a unirsi in un gesto simbolico di speranza e solidarietà. La comunità lupatotina si prepara dunque a una serata di grande intensità emotiva, con l’obiettivo di far sentire la propria voce e il proprio calore a chi sta vivendo ore di profonda incertezza.

Il messaggio del Sindaco.

L’iniziativa, nata spontaneamente per sostenere la famiglia in queste ore d’angoscia, ha ricevuto il pieno appoggio dell’amministrazione comunale. Il sindaco Attilio Gastaldello ha espresso l’auspicio di tutta la cittadinanza: «L’augurio è che Diego possa tornare a casa prima ancora dell’inizio della manifestazione, trasformando questo momento in una festa di ringraziamento». In caso contrario, ha ribadito il primo cittadino, “l’incontro servirà a mantenere alta l’attenzione sulla scomparsa e a testimoniare che la famiglia Baroni non è sola in questa battaglia”.