Poste Verona: ecco come ottenere saldo e giacenza media per l’Isee senza andare all’ufficio.

Calcolo Isee 2026 a Verona: Poste Italiane semplifica le procedure con il servizio online, senza dover andare all’ufficio. Per agevolare i cittadini della provincia, Poste Italiane ha confermato la possibilità di richiedere interamente online la documentazione patrimoniale necessaria per l’indicatore della situazione economica equivalente relativo al 2026.

Un unico documento per tutti i prodotti.

Il servizio è rivolto a tutti i clienti del Gruppo Poste Italiane residenti a Verona e provincia, inclusi i titolari di conti correnti BancoPosta, libretti di risparmio postale e carte prepagate Postepay. Attraverso il sito poste.it, gli utenti possono scaricare un unico documento riassuntivo che include il saldo e la giacenza media di tutti i prodotti, sia intestati che cointestati.

Il certificato emesso raccoglie dettagliatamente i dati aggiornati al 31 dicembre 2024. Saldi e giacenze medie di conti correnti e libretti attivi o estinti nel corso del 2024. Valore nominale dei Buoni Fruttiferi Postali (sia cartacei che dematerializzati). Dati relativi a tutte le tipologie di Postepay (nominative, con Iban e carte enti previdenziali). Situazione dei fondi di investimento, del deposito titoli e attestazione dei premi versati per polizze assicurative.

Digitalizzazione e accessibilità.

Per accedere alla richiesta sul portale è necessario essere registrati al sito e aver associato un numero di telefono a uno dei propri prodotti finanziari. Inoltre, i clienti che utilizzano l’App Poste Italiane riceveranno la documentazione direttamente nella propria bacheca virtuale.

Poste Italiane ricorda che l’App è gratuita e disponibile anche per chi non è titolare di rapporti diretti con l’azienda, configurandosi come un “ufficio postale a domicilio” per semplificare la gestione delle pratiche burocratiche.