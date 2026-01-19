Bussolengo in fermento per la fiera di San Valentino: premi alle attività storiche e ai poeti.

Fiera di San Valentino, Bussolengo celebra le sue radici e il talento e prepara premi per le attività storiche e i poeti dell’amore. In attesa della 315esima edizione, il Comune lancia due iniziative che fondono memoria economica e creatività letteraria. La manifestazione di quest’anno sarà infatti l’occasione per rendere omaggio alle attività commerciali che hanno fatto la storia del paese e per dare voce alla sensibilità dei poeti attraverso un concorso dedicato all’amore.

Il valore del territorio: il riconoscimento alle attività storiche.

Il Comune vuole premiare le aziende, le ditte e le attività commerciali a conduzione familiare che operano ininterrottamente sul territorio da almeno quarant’anni. Si tratta di un riconoscimento al contributo fondamentale che queste realtà hanno dato allo sviluppo economico e al tessuto sociale della comunità di Bussolengo.

«Premiare le aziende storiche significa riconoscere il loro impegno, la loro passione e il ruolo fondamentale che svolgono nella vita del nostro paese», ha commentato il sindaco Roberto Brizzi. Le realtà interessate hanno tempo fino al 28 gennaio 2026 per inviare le segnalazioni necessarie a partecipare al riconoscimento.

La voce del cuore: il concorso di poesia.

Contestualmente alla celebrazione della storia locale, torna per il terzo anno consecutivo il concorso di poesia aperto a tutte le forme di espressione dell’amore. Il concorso accoglie opere in lingua italiana, sia edite che inedite, purché non premiate in altri certami.

L’assessore alla cultura, Valeria Iaquinta, ha sottolineato come la poesia rappresenti «un’occasione preziosa per dare voce alla creatività e alla sensibilità dei cittadini».

Le opere saranno valutate da una giuria nominata dall’Amministrazione Comunale. I primi tre classificati riceveranno, oltre a una targa, buoni acquisto per libri del valore rispettivamente di 300, 250 e 150 euro. Il termine ultimo per la presentazione dei componimenti è fissato al 30 gennaio 2026.