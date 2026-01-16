Continuano le ricerche, finora senza esito, del 14enne Diego Baroni, scomparso dalla sua casa di San Giovanni Lupatoto.

Cresce l’apprensione a San Giovanni Lupatoto per la scomparsa di Diego Baroni, il ragazzo di 14 anni di cui non si hanno più notizie dalla mattina di domenica 12 gennaio. Il giovane era uscito dalla sua casa a Pozzo di San Giovanni Lupatoto intorno alle 6.45 per raggiungere l’Istituto professionale Giorgi di Verona, ma a scuola non è mai arrivato.

A dare l’allarme è stata la madre, che nelle ore successive ha presentato denuncia ai carabinieri e ha lanciato un appello sui social. Proprio attraverso i canali online si è rapidamente diffuso il tam tam sulla vicenda, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le ricerche.

Secondo quanto ricostruito finora, l’ultimo avvistamento del 14enne risale alla zona della stazione di Verona Porta Nuova. Qui Diego avrebbe confidato ad alcune amiche l’intenzione di raggiungere Milano per incontrare alcuni amici, persone che però la famiglia non conosce. Nella stessa area del capoluogo lombardo è stato localizzato per l’ultima volta anche il suo telefono cellulare. Le ricerche, al momento, non hanno ancora portato a risultati concreti e l’attenzione resta alta.