In corso le ricerche di Diego Baroni, 14 anni, di San Giovanni Lupatoto, scomparso da casa da lunedì 12 gennaio.

Ore di ansia per la scomparsa di Diego Baroni, 14 anni, di San Giovanni Lupatoto: di lui non si hanno più notizie da lunedì 12 gennaio, quando è uscito da casa per andare a scuola, dove però non sarebbe mai arrivato.

Le ricerche sono attualmente in corso, sui social si moltiplicano gli appelli. Il suo telefono cellulare risulterebbe spento. L’appello è rivolto a chiunque possa averlo visto o abbia informazioni utili: chi avesse notizie é pregato di rivolgersi immediatamente alle forze dell’ordine.