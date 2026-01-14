A Verona open day in Ostetricia: primo appuntamento sabato 17 gennaio all’ospedale della donna e del bambino a Borgo Trento.

A Verona tornano gli open day in Ostetricia: il primo appuntamento 2026 è per sabato 17 gennaio all’Ospedale della donna e del bambino a Borgo Trento. Come sempre l’accesso è libero, senza impegnativa né prenotazione. I futuri genitori possono accedere liberamente nell’orario più comodo dalle 9 alle 12.

Gli incontri si terranno al padiglione 29 dell’Ospedale della donna e del bambino nell’aula incontri del primo piano. Le ostetriche saranno disponibili a rispondere a qualsiasi dubbio e curiosità sulla gravidanza e il parto. Sarà inoltre possibile visitare gli spazi di preparazione al parto in Ostetricia dedicati ai papà e alle mamme, oltre che alla sala parto.

La gravidanza, specialmente se è la prima, porta con sé molti dubbi per i futuri genitori. L’open day nasce proprio come spazio informativo dedicato interamente alle coppie.