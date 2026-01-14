Attimi di paura davanti alla stazione di Verona Porta Nuova, arrestato 28enne con un machete nascosto sotto il giubbotto.

Paura davanti alla stazione di Verona Porta Nuova, 28enne crea il panico con un machete nascosto sotto il giubbotto. E’ successo nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 13, intorno alle ore 18, quando la polizia di Stato lo ha arrestato per violenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Gli agenti hanno udito forti urla provenienti dalla zona delle pensiline degli autobus extraurbani e, contestualmente, hanno ricevuto segnalazioni relative alla presenza di una persona in forte stato di agitazione. Sono quindi intervenuti immediatamente, individuando un uomo che si aggirava tra le pensiline urlando frasi sconnesse in lingua straniera e attirando l’attenzione dei presenti.

Il cittadino egiziano, classe 1997, già noto alle forze dell’ordine, ha manifestato sin da subito insofferenza e reticenza nei confronti dei poliziotti, ai quali è apparso immediatamente in evidente stato di alterazione psicofisica.

Il machete sotto il giubbotto.

Durante le fasi dell’accertamento, gli agenti, insospettiti dall’ingombro del giubbotto indossato dall’uomo, hanno deciso di procedere a un controllo più approfondito. In tale contesto, il soggetto ha improvvisamente opposto resistenza, arretrando di alcuni metri e lasciando fuoriuscire dalla manica della giacca il manico di un grosso machete, che ha tentato di impugnare.

Considerata la pericolosità della situazione, i poliziotti sono immediatamente intervenuti, riuscendo a immobilizzare il cittadino straniero che è stato subito sottoposto a perquisizione personale. L’operazione ha consentito di rinvenire, effettivamente, un machete della lunghezza complessiva di circa 38 centimetri, con lama di 26 centimetri e punta acuminata.

Condotto presso gli uffici della Questura, l’uomo ha continuato a mantenere un comportamento aggressivo e oppositivo, proferendo frasi prive di senso e opponendo resistenza anche nelle fasi successive. Al cittadino egiziano, finito in manette per il reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, è stato contestato anche il porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. L’uomo è stato, inoltre, denunciato per l’inosservanza di un ordine di allontanamento del Questore dalle zone a vigilanza rafforzata del territorio del Comune di Verona. Questa mattina, l’uomo è comparso davanti al giudice che ha convalidato l’arresto.