Raffica di incidenti e multe a Verona, in 24 ore 165 divieti di sosta

Incidenti e multe a Verona, l’attività della polizia locale.

Proseguono i controlli della polizia locale di Verona sulle strade: si registra un incidente ieri sera, martedì 13, all’incrocio largo Perlar-via Righi, dove dai primi accertamenti risulta che un automobilista sia stato investito dal conducente di una Nissan Qashqai mentre scendendo dalla sua Fiat 500.

Il ferito è stato trasportato cosciente all’ospedale di Borgo Trento per accertamenti. Poco prima delle 23 in via Mantovana scontro tra uno scooter Kymco Agility e una Seat Leon, al cui conducente, sanzionato per mancato rispetto della norma di comportamento, è stata ritirata la patente. Sulla bretella di Quinto, direzione Grezzana, all’altezza dei Mangimi Veronesi, scontro tra una Peugeot 208 e una Opel Combolife, con un ferito; traffico rallentato per due ore e accertamenti in corso. Tra via Salgari e via Badile, scontro tra una Peugeot e una Fiat 500L: due i feriti. Danneggiato il muro, la cancellata e il segnale di divieto di sosta in via Cesari. La strada è stata chiusa per i rilievi e il recupero dei mezzi.

Nella notte fuoriuscita autonoma nel sottopasso di via Faccio di un motociclista alla guida di una Yamaha.

Sono 43 gli incidenti rilevati da inizio anno, di cui 27 con feriti, nessuno in gravi condizioni, di cui 5 con pedoni, 4 con ciclisti e 1 con monopattino.

Nelle ultime 24 ore sono stati sanzionati 165 veicoli per divieto di sosta, tre per la mancanza di copertura assicurativa e otto per assenza di revisione. Sei mezzi sono stati rimossi per intralci e divieti. Sono stati effettuati controlli di polizia stradale nei pressi del casello di Verona Sud e nella zona di Borgo Roma.

Contestate 4 violazioni al regolamento di polizia urbana per bivacchi e degrado. Controlli nel sottopasso di Porta Vescovo, dove erano segnalate alcune persone che stavano consumando stupefacenti, con 5 identificazioni.