Il Pd di Verona aderisce alla manifestazione per la popolazione iraniana indetta da Amnesty International Verona sabato 17.

Il Partito democratico di Verona aderisce e invita iscritti e simpatizzanti ad aderire alla manifestazione a sostegno della popolazione iraniana indetta da Amnesty International Verona per sabato 17 gennaio alle ore 10.00 in piazza dei Signori contro la repressione del regime. “Un gesto doveroso di solidarietà internazionale – sostiene il Pd veronese – necessario in questo frangente storico in cui la violenza sembra prevalere su ogni principio.



I recenti report stilati da Amnesty assieme a Human Rights Watch descrivono una situazione agghiacciante: il blackout imposto dalle autorità iraniane su internet e telecomunicazioni è soltanto l’ultima mossa di una spietata azione tesa a soffocare nel sangue una delle più grandi ed estese proteste dai tempi della rivolta “Donna Vita Libertà” del 2022: spari sulla folla, condanne a morte sommarie, incarcerazioni di massa, stupri, violenze e famiglie costrette a dichiarare il falso sulla sorte dei propri cari. Secondo le ultime notizie i morti sarebbero almeno 12 mila di cui la maggior parte giovani under 30.



“In questa spirale di orrore il Pd è vicino alle donne e ai giovani iraniani che manifestano a rischio della propria vita” afferma Sabrina Ugolini, portavoce della Conferenza delle Donne Democratiche di Verona. “Non perdiamo di vista il fatto che la mobilitazione del popolo iraniano è una protesta essenzialmente pacifica, una disperata denuncia delle insopportabili privazioni determinate dalla micidiale crisi economica in corso nel Paese che si aggiungono e amplificano la mancanza di libertà e di diritti civili”.





