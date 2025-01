Turismo a Verona e sul lago di Garda: boom di presenze anche dal Brasile

Turismo a Verona e sul lago di Garda: boom di presenze e il ritorno dei brasiliani.

Tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, Verona e il Lago di Garda hanno registrato un vero e proprio boom di presenze. Le strutture alberghiere e extralberghiere hanno visto una crescita costante, con un aumento delle prenotazioni, specialmente con trattamento bed & breakfast, scelto dall’80% dei visitatori sia in città che in provincia.

Oltre ai turisti italiani, si conferma la presenza significativa di tedeschi, francesi, spagnoli, svizzeri, cinesi e americani, con una novità: il ritorno dei brasiliani, che dimostrano un crescente interesse per la destinazione. I dati indicano che i turisti stanno allungando leggermente i loro soggiorni, preferendo spesso pernottare anche durante i giorni infrasettimanali.

Un’analisi dell’Osservatorio Turistico Destination Verona Garda evidenzia: Verona città, Il 48% delle prenotazioni avviene tramite piattaforme online. E i turisti tedeschi, spagnoli, inglesi e brasiliani scelgono principalmente di soggiornare qui. Provincia di Verona: Il 54% delle prenotazioni è effettuato direttamente, con una maggiore affluenza di turisti cinesi.

Lago di Garda.

Ha registrato buoni risultati, con un’occupazione media del 45% a dicembre, in particolare tra il 22 e il 31 dicembre. La notte di Capodanno ha segnato picchi di affluenza, con soggiorni medi di tre giorni.

“I dati sono in linea con il lavoro costante svolto da DVG confermando la permanenza dei turisti sul nostro territorio per il settore alberghiero di quasi 3 giorni“. Afferma il Presidente della Dvg Foundation, Paolo Artelio. (In foto).