San Bonifacio, nel casolare abbandonato i carabinieri trovano scooter e bici rubate, oltre a cocaina e hashish: arrestato 26enne.

Nella tarda mattinata di mercoledì 11 settembre i carabinieri di San Bonifacio hanno sorpreso un ventiseienne marocchino, già noto alle forze dell’ordine, in atteggiamento sospetto nei pressi di un casolare abbandonato, dove aveva allestito un giaciglio di fortuna.

Il giovane, disoccupato e giunto da pochi giorni in città proveniente dalla provincia di Milano, a seguito del controllo, veniva trovato in possesso di 9 grammi di cocaina e 3 di hashish oltre a materiale vario utile al confezionamento in dosi dello stupefacente e alla somma di 860 euro in banconote di vario taglio ritenuta provento dell’attività di spaccio, nascosta in calzino.

Nell’ambito della stessa operazione, i militari hanno inoltre rinvenuto, posteggiato poco distante dall’immobile in disuso, uno scooter Kymco 50, oggetto di furto consumato il 2 settembre scorso a San Bonifacio, che veniva immediatamente recuperato per la successiva restituzione al legittimo proprietario, nonché 2 e-bike, una di marca “Vivo Bike” e l’altra “Benelli”, relativamente alle quali sono ancora in corso accertamenti rivolti alla identificazione dei legittimi proprietari.

Il giovane, trattenuto nelle camere di sicurezza, nella mattinata odierna comparirà davanti al Giudice del Tribunale di Verona, per la convalida dell’arresto.