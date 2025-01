Domenica con l’ombrello, a Verona in arrivo un’altra perturbazione

Previsioni meteo a Verona per il fine settimana.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend.

Situazione.

Tutto il continente è soggetto all’azione di un flusso umido atlantico in grande forma che porta precipitazioni, venti, umidità elevata ma tiene molto lontano il vero inverno e così sarà parecchi altri giorni.

Previsioni meteo per Verona.

Per sabato prevalentemente nuvoloso con possibilità di strati nebbiosi alternati a veri e propri annuvolamenti ma con bassa possibilità di precipitazioni. Umidità molto elevata e venti deboli, le temperature rimangono stazionarie o in ulteriore lieve aumento nei valori della notte.

Per domenica cielo nuvoloso sin dal mattino ma con tendenza ad aumento della nuvolosità per il transito dell’ennesima perturbazione oceanica che porterà nuova pioggia in pianura e neve solo attorno ai 1500/1800 metri. Le condizioni non mutano di molto nel corso della sera, sebbene l’intensità delle precipitazioni dovrebbe calare.

Tendenza.

Permane un tempo di tipo atlantico per cui spesso perturbato e piovoso e con neve solo in montagna a quote medio alte. Forse con il finire del mese le temperature potrebbero subire un modesto calo, tutto da verificare e da raggiornare. Il mese di gennaio è destinato a chiudere in modo molto mite e senza alcuna nevicata al piano, elemento che manca da moltissimi anni e che ormai ha destinato questo mese a far diventare l’evento come eccezionale.