Verona, musica in lutto: si è spento Teo Ederle

Verona, popolo della musica in lutto: si è spento il polistrumentista Teo Ederle.

Il popolo della musica veronese è in lutto per la morte di Teo Ederle, polistrumentista e figura di riferimento della scena scaligera. Aveva 63 anni. L’artista che aveva studiato al Conservatorio, era un vero appassionato di musica e oltre al violoncello, al trombone e all’organo, si era avventurato in diversi strumenti come chitarra, basso, flauto, sax e batteria, da autodidatta.

Nel corso della sua lunga carriera, iniziata nel 1984, ha insegnato e trasmesso la sua passione per la musica, specializzandosi in basso, chitarra, programmazione midi e solfeggio, nonché musica d’assieme. Con una carriera che ha abbracciato vari generi, dal jazz al rock, dall’elettronica al blues, Teo ha avuto anche ruoli da arrangiatore e produttore, collaborando con molti gruppi e artisti.

Il suo profilo Facebook è stato inondato da messaggi di cordoglio, ma anche da ricordi e aneddoti di chi lo ha conosciuto e apprezzato per il suo talento e la sua generosità. Un altro pezzo della musica veronese se ne va, ma il suo contributo rimarrà nella memoria di tutti.