Ranieri “Lazio temibile ma il derby fa storia a sè”

ROMA (ITALPRESS) – “Il derby per me rappresenta tutto ciò che può pensare un tifoso, è una partita clou che viene sentita maggiormente. La classifica parla chiaro, loro stanno vivendo un momento eccezionale con un girone di andata stratosferico: giocano in velocità e con pochi tocchi, è una squadra temibilissima. Ma il derby ha sempre una storia a sè”. Claudio Ranieri e la sua Roma non hanno alcuna intenzione di partire battuti nell’attesa stracittadina in programma domenica sera. Partita alla quale i giallorossi si presentano al gran completo o quasi. “Sono tutti recuperati, tranne Celik che ha la febbre. Domani lo valuteremo”, ha detto il tecnico della Roma, parlando della situazione in infermeria che vede ai box anche Bryan Cristante. Per quanto riguarda invece il mancato utilizzo di Lorenzo Pellegrini, è legato solamente ad “una considerazione psicologica, perchè tecnicamente lo considero uno dei migliori centrocampisti in Europa. Sono pochi i centrocampisti che fanno gol e chi ce li ha se li dovrebbe tenere stretti – il pensiero di Ranieri – Devo tenere presente se un giocatore riesce o meno a farsi scivolare addosso i problemi: Lorenzo se li carica tutti quando invece dovrebbe giocare con naturalezza come era abituato a fare, senza i macigni che si porta dietro – ha aggiunto -. Non è facile giocare in casa così. Se il beniamino del pubblico fa degli errori, non succede niente. Se lui fa un mezzo errore in casa, viene caricato di negatività e responsabilità. Se lo vedo sereno, non ho problemi a farlo giocare”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).