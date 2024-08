Malcesine, precipita con il parapendio: è grave l’uomo di 56 anni.

Il 4 agosto alle ore 16:05, un grave incidente con il parapendio ha avuto luogo a Malcesine: grave un tedesco di 56 anni. L’uomo è precipitato durante un volo, richiedendo l’intervento immediato di soccorsi. Sul posto sono giunti un’ambulanza infermierizzata e un elicottero per prestare assistenza.

La gravità dell’impatto ha richiesto l’attivazione del codice rosso, indicativo della gravità delle condizioni del paziente. Dopo i primi interventi sul luogo dell’incidente, l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Borgo Trento per ricevere le cure necessarie. I carabinieri sono stati coinvolti per le indagini sulle cause dell’incidente.