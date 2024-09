Furto di bici elettriche: arrestato un 31enne colto in flagrante. È il 14esimo dall’inizio dell’anno.

Nuovo arresto in Bra per furto di bici elettriche da parte degli agenti della polizia locale che ha sorpreso in flagranza di reato un uomo. Si tratta di un 31enne, cittadino di nazionalità straniera che si era impossessato di due bici elettriche parcheggiate nella piazza. Gli agenti monitoravano l’area per una serie di segnalazioni che indicavano l’uomo come autore dei furti di biciclette.

Verso le 14.30 di sabato 21 settembre, i vigili sono intervenuti dopo aver assistito alla rottura dei lucchetti con una tenaglia che è stata trovata addosso al ladro. Al Comando sono state restituite le due bici del valore di circa 7 mila euro, a una coppia di turisti austriaci.

E’ il quattordicesimo arresto per furto di biciclette da inizio anno. A risultare le più ambite per i ladri, sono le bici elettriche di turisti stranieri. A rubarle spesso sono tossicodipendenti che necessitano di recuperare soldi velocemente per acquistare la droga.

Per quanto riguarda il responsabile del reato è stato arrestato per furto aggravato e trattenuto in attesa dell’udienza per direttissima che si terrà questa mattina.