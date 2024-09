Affi, allerta bocconi avvelenati: un cane e una volpe sono morti.

Affi, allerta bocconi avvelenati: un cane e una volpe sono morti e il sindaco avvisa i cittadini attraverso il profilo Facebook. Sulla pagina social del Comune di Affi è stato pubblicato un avviso riguardante la segnalazione di bocconi avvelenati nella zona Cantarelle, segnalando anche la morte di un cane e di una volpe.

Le autorità competenti, i carabinieri Forestali, sono stati informati tempestivamente. È prevista una bonifica dell’area, che sarà effettuata con l’ausilio di unità cinofile. In queste ore, l’amministrazione ha affisso cartelli lungo la pista ciclabile per avvisare i passanti. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i residenti, incluso il sindaco, che ha dichiarato di non aver mai affrontato un problema simile in passato.

Oggi, il sindaco Sega incontrerà il comandante della polizia locale Pezzo, per stabilire le misure da adottare, per capire l’area potenzialmente interessata e decidere su ulteriori avvisi informativi. Non appena saranno completati gli interventi di bonifica, verranno forniti aggiornamenti. Nel frattempo, l’amministrazione raccomanda di tenere i cani al guinzaglio e di adottare misure di cautela.



