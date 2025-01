Il Comune assume operai specializzati per riparare le buche del porfido in centro

Il Comune di Verona assume tre nuovi posatori di porfido: partono i lavori per sistemare le buche presenti in centro storico.

Partono in questi giorni a Verona i lavori per sistemare il porfido ammalorato e le buche presenti in centro storico. L’amministrazione ha infatti stanziato 150 mila euro per la prima fase di interventi che proseguirà anche nei prossimi mesi grazie all’arrivo di tre nuovi posatori di porfido, figure tecniche specializzate nella valorizzazione della pietra e della sua perfetta messa in opera.

E’ infatti online da oggi sul sito del Comune il bando per la selezione di tre posatori esperti, da ricercare attraverso lo strumento della mobilità esterna, che prevede lo spostamento di dipendenti pubblici da un ente all’altro.

L’amministrazione ha infatti scelto di potenziare il personale del Comune dotandosi di queste figure specializzate che saranno inquadrate nell’area degli operatori esperti per la Direzione Strade Giardini e Arredo urbano e che andranno a supportare gli operatori già in servizio.

“Una svolta per il settore delle Strade – spiega l’assessore alle Strade e Giardini Federico Benini -, che a breve avrà a disposizione personale specializzato che sarà impiegato quasi esclusivamente per la sistemazione del porfido in centro storico, risolvendo i problemi legati alla presenza di buche o di vie e piazze ammalorate. Si tratta di tre posti a tempo pieno e indeterminato, l’auspicio è che la manifestazione desti interesse e il nuovo personale possa entrare in servizio il prima possibile”.

Gli operatori esperti non si occuperanno solo di porfido. Come indicato nell’avviso di mobilità esterna, rientrano nelle attività lavorative operazioni di vario tipo tra cui l’esecuzione di riparazioni di piccole buche stradali e altre deformazioni della pavimentazione, la raccolta e lo smaltimento di materiali di risulta e oggetti abbandonati su strade e aree pubbliche, la manutenzione dei mezzi e degli attrezzi. La manifestazione scade il 28 febbraio. Tutte le informazioni sul sito del Comune.

Strade e marciapiedi in prima Circoscrizione.

Altri 200 mila euro di lavori partono lunedì per sistemare strade e marciapiedi della Circoscrizione 1^, a cui si aggiungono ulteriori 330 mila euro per gli interventi già programmati in autunno. Questi i lavori in partenza. Vengono rifatti tratti di marciapiede in via Saffi, via San Paolo e via Carducci, piazza Pradaval, piazza Pozza e via Dello Zappatore. In piazza Corrubbio e via Tomaso Da Vico.

Il presidente della Circoscrizione 1^ Lorenzo Dalai commenta: “Finalmente avremo il personale per operare in autonomia e per riparare i danni che, soprattutto materiali delicati come porfido, pietra della Lessinia e granito, riportano da usura e maltrattamenti negli anni a causa anche a causa dei mezzi più pesanti”.