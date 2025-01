Vannacci a Villa Quaranta, scoppia il caso: “Annullate l’evento”

Circolo Pink e Laboratorio Paratodos contro la presenza del generale Vannacci a Villa Quaranta: “Annullate l’evento”.

A Verona esplode il caso dopo l’annunciato evento che vede come protagonista il generale Roberto Vannacci, il prossimo 2 febbraio, a Villa Quaranta, a Ospedaletto di Pescantina. Il generale, e ora eurodeputato, è ancora in tour per la presentazione del suo libro “Il mondo al contrario”. Ma contro la visita di Vannacci si fanno sentire Circolo Pink e Laboratorio Paratodos.

“Già in passato – dicono – il generale aveva tentato di presentare il libro in un altro hotel di Verona, poi annullata per presunte minacce all’hotel. Ci chiediamo perché Villa Quaranta ospiti un evento dai toni sessisti e omofobi, ci chiediamo se i clienti di Villa Quaranta apprezzerebbero una presentazione che rimanda a un clima di pesante odio nei confronti delle persone LGBT. Villa Quaranta dovrebbe capire che questa presentazione non ha nulla di positivo e accogliente ma servirà solo agli scopi di un generale che cerca notorietà anche attraverso la divulgazione di fantasiose e ridicole teorie ambientaliste. Una visione del mondo realmente al contrario”.

“Come Circolo Pink – continuano – abbiamo contattato Villa Quaranta per capire come mai hanno fatto la scelta di ospitare il generale Vannacci, la risposta è stata che è un evento come ne ospitano tanti altri e non entrano nel merito del contenuto. A Villa Quaranta non importa che questo libro offenda profondamente donne e persone LGBT che sicuramente sono e saranno ospiti della struttura.

Chiediamo a Villa Quaranta di annullare l’evento, e pensiamo che chi si trova in disaccordo avrà il diritto di disturbare in maniera pacifica e creativa questa presentazione“.