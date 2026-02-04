Valeggio sul Mincio, arrestato un uomo di 73 anni: deve scontare 1 anno e 4 mesi ai domiciliari per combustione illecita di rifiuti.
I carabinieri di Valeggio sul Mincio, nel pomeriggio del 26 gennaio, hanno arrestato un 73enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un “ordine di carcerazione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare” emesso dalla Corte d’Appello di Venezia – Ufficio Esecuzioni Penali.
In particolare, l’uomo dovrà scontare la pena della detenzione domiciliare sostitutiva di 1 anno e 4 mesi di reclusione, poiché condannato con sentenza definitiva, emessa dal Tribunale di Verona e riformata dalla Corte d’Appello di Venezia, in relazione al reato di “combustione illecita di rifiuti”, commesso nell’anno 2018 nella provincia scaligera.
Il 73enne, concluse le formalità di rito, è stato condotto presso il proprio domicilio dove espierà la misura restrittiva della libertà personale.