Dopo l’annunciato sciopero della polizia locale di Villafranca, per la sfilata di Carnevale, interviene il sindaco Dall’Oca.

Dopo l’annunciato sciopero della polizia locale di Villafranca, proprio in occasione della sfilata di Carnevale del 14 febbraio, interviene il sindaco Roberto Dall’Oca, per chiarire la posizione dell’amministrazione.

“Richiamare temi personali, organizzativi e di gestione interna del Corpo evocando genericamente la sicurezza dei cittadini è un’operazione irresponsabile – afferma il sindaco -. La sicurezza urbana non si riduce né si esaurisce nell’orario di servizio della polizia locale, che peraltro nella normalità termina alle 19.30, né può essere utilizzata per sostenere rivendicazioni che attengono in larga parte all’organizzazione del lavoro”.

Dall’Oca sottolinea come il confronto non sia mai mancato e respinge l’idea che il dialogo passi attraverso prese di posizione pubbliche. “Il dialogo, quando lo si vuole davvero, non si costruisce con comunicati stampa o dichiarazioni ad effetto, ma attraverso il confronto diretto e responsabile. Ho già incontrato personalmente gli agenti e nei prossimi giorni è previsto un ulteriore momento di confronto”.

Sul tema dello sciopero, Dall’Oca ribadisce il rispetto delle regole: “Chi riterrà di aderire allo sciopero eserciterà un diritto previsto dalla legge, così come chi sceglierà di non farlo. L’amministrazione continuerà a lavorare con chi ha davvero a cuore il proprio lavoro e Villafranca”.

Infine, la conferma dell’impegno dell’amministrazione: “Ringrazierò sempre il personale per quanto fa ogni giorno e continueremo a fare tutto il possibile per garantire le migliori condizioni operative alla Polizia locale, nel rispetto dei ruoli, delle regole e soprattutto dell’interesse della comunità”.