San Martino Buon Albergo festeggia la sua centenaria

Il Sindaco di San Martino Buon Albergo consegna il Martino d’Oro alla sua centenaria.

Si chiama Maria Gugole ed è la centenaria di San Martino Buon Albergo: il sindaco Giulio Furlani le ha consegnato il Martino d’Oro. Con il primo cittadino era presente anche l’assessora Daniela Castagna. Durante l’incontro, l’Amministrazione comunale ha voluto rendere omaggio alla centenaria con due gesti simbolici di grande rilievo: la consegna di una pergamena commemorativa e, soprattutto, l’onorificenza del Martino d’Oro.

Quest’ultimo riconoscimento rappresenta il segno tangibile di riconoscenza e affetto da parte di tutta la cittadinanza, premiando Maria come custode di una memoria storica collettiva. La signora è stata definita dal Comune come un “esempio prezioso di storia, famiglia e valori“, quegli stessi principi che continuano a unire e rafforzare il tessuto sociale di San Martino Buon Albergo.