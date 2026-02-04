Il “no” a Verona per amore della figlia: la scelta di Federica Pellegrini, tedofora delle olimpiadi a Milano.

“Il cuore a Verona, la torcia a Milano”: Federica Pellegrini, tedofora per le Olimpiadi, chiarisce il perché della mancata staffetta scaligera. C’è un filo invisibile che unisce le acque delle piscine olimpiche alle strade di Verona, la città dove Federica Pellegrini è nata, cresciuta e diventata leggenda. Quel filo, nei giorni scorsi, si sarebbe dovuto colorare del rosso del fuoco olimpico, ma il destino ha imposto un cambio di programma che nulla toglie al prestigio dell’atleta, aggiungendo invece una profonda sfumatura di umanità.

Il “gran rifiuto” per amore di Matilde

La “Divina” ha dovuto rinunciare all’emozione di sfilare come tedofora tra le vie della sua Verona. Una scelta che ha sorpreso molti, ma che Federica ha voluto spiegare senza filtri sui propri canali social: il richiamo della maternità ha avuto la precedenza su quello della gloria sportiva. La piccola Matilde, sua figlia, ha infatti affrontato una settimana difficile, segnata da un doppio ricovero ospedaliero che ha richiesto la presenza costante e assoluta della madre.

“Mi sarebbe piaciuto illuminare con il fuoco olimpico le strade della città dove sono nata e cresciuta“, ha confessato Federica. Tuttavia, di fronte alla salute della sua bambina, ogni record e ogni cerimonia sono passati in secondo piano: “Aveva bisogno di me”.

La rabbia di Matteo Giunta

Al fianco di Federica, in questo momento di apprensione familiare, c’è stato come sempre il marito Matteo Giunta. Proprio lui ha dato voce all’esasperazione della coppia, scagliandosi contro la scarsa attenzione di quei genitori che portano i figli a scuola nonostante l’influenza, innescando catene di contagi che possono diventare pericolose per i più piccoli.

Il riscatto a Milano

Ma la storia olimpica di Federica Pellegrini con Milano-Cortina 2026 non finisce con una rinuncia. L’orgoglio veneto tornerà a splendere proprio a ridosso della Cerimonia di Apertura: Federica sarà infatti la tedofora d’eccezione a Milano.