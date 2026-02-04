Aveva cocaina in auto e in casa, arrestato dai carabinieri di Verona un 48enne per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I carabinieri di Verona, nella nottata del 4 febbraio, hanno arrestato un 48enne originario della Repubblica Dominicana, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel dettaglio, la pattuglia dei carabinieri di Verona, impegnata in un posto di controllo, fermava un’autovettura che procedeva lungo la via del quartiere di San Michele Extra; a bordo vi era il 48ennne dominicano, che subito mostrava segni di nervosismo e difficoltà.

La doppia perquisizione.

A quel punto, i carabinieri procedevano ad effettuare una perquisizione personale, trovando occultati tra i vestiti dell’uomo 1,20 grammi di cocaina. Visto l’esito del controllo, i militari si spostavano poi presso il domicilio del 48enne, dove, a seguito di un’ulteriore perquisizione, venivano trovati altri 5 grammi di cocaina, oltre a vario materiale per il confezionamento necessario alla vendita al dettaglio della droga. Il tutto veniva, quindi, sottoposto a sequestro.

Pertanto, informata la Procura della Repubblica di Verona, il 48enne veniva arrestato per “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente” e trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale dei carabinieri di via Salvo D’Acquisto, in attesa del rito direttissimo.

Nella mattinata odierna il cittadino dominicano è stato condotto innanzi al giudice del Tribunale Scaligero, il quale ha convalidato l’arresto e, a seguito dei richiesti termini a difesa, ha rinviato l’udienza ad aprile 2026, applicando allo stesso la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.