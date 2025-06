Verona, emergenza abitativa: trovano casa 22 persone in difficoltà

Una nuova casa per 22 persone: Verona inverte la rotta sull’emergenza abitativa.

Emergenza abitativa: 22 persone che da tempo vivevano in condizioni precarie al Ghibellin Fuggiasco, un edificio abbandonato in Borgo Venezia a Verona, ora hanno una casa. Da maggio, infatti, sono ospitate in cinque appartamenti messi a disposizione da Agec e ristrutturati dalla cooperativa “La Casa per gli Immigrati”, cui erano stati assegnati lo scorso dicembre. Gli occupanti – tutti lavoratori con regolare permesso di soggiorno – ora vivono in regolarità e pagano un affitto concordato.

Questo intervento è il primo risultato di un percorso avviato dal Comune di Verona, insieme ad Agec e al Terzo Settore, per rispondere alla crescente emergenza abitativa in città. E le prossime mosse sono già definite: nasce l’Agenzia Sociale per l’Abitare, un nuovo organismo che si occuperà in modo strutturato e coordinato delle politiche per la casa.

Con uno stanziamento iniziale di 178 mila euro – 158 mila da fondi regionali e 20 mila cofinanziati dal Comune – l’agenzia agirà come cabina di regia, lavorando su scala distrettuale per offrire risposte rapide ed efficaci a un fenomeno che coinvolge giovani, famiglie, anziani e lavoratori. Tra i partner del progetto, anche sindacati, associazioni dei proprietari, enti pubblici e soggetti del privato sociale.