Il consiglio comunale approva due nuovi parcheggi per il filobus

Verona, consiglio comunale: approvati due nuovi parcheggi per il futuro filobus.

Parcheggi scambiatori per il futuro filobus.

Sono stati approvati i progetti per la realizzazione di due parcheggi scambiatori, entrambi pensati per servire la futura rete filoviaria, migliorando l’accesso ai mezzi pubblici e riducendo il traffico nei quartieri centrali. Ecco i dettagli.

Parcheggio scambiatore di Verona Ovest (Ca’ di Cozzi) in via Mameli, in un’area verde accanto al ponte del Saval. Questo parcheggio sarà destinato sia alle auto che agli autobus . Il progetto prevede: 8 stalli per autobus e 385 posti auto .

in via Mameli, in un’area verde accanto al ponte del Saval. Questo . Il progetto prevede: . Parcheggio scambiatore di Verona Est progettato per offrire un’opzione di sosta ai viaggiatori che arrivano da fuori città, riducendo così il traffico diretto al centro. Comprenderà 11 stalli per autobus e 300 posti auto.

Questi parcheggi sono finanziati con un budget complessivo di 6,5 milioni di euro (3 milioni per il parcheggio di Verona Est e 3,5 milioni per quello di Ca’ di Cozzi). La gestione dei lavori sarà affidata ad Amt3, e l’avvio dei cantieri è previsto per l’estate 2025, con l’obiettivo di completare entrambi i parcheggi entro lo stesso anno.

Rotatorie e interventi viari.

La vice sindaca con delega all’Urbanistica, Barbara Bissoli, ha presentato una variante urbanistica che permetterà la costruzione di due nuove rotatorie strategiche.

La prima all’incrocio tra via San Marco e via Curie l.

l. La seconda all’incrocio tra via San Marco e via Molise.

Questi interventi mirano a rendere più scorrevole il traffico, specialmente in previsione della costruzione di due nuovi edifici commerciali nella zona, che porteranno un aumento di traffico. L’importo totale dell’investimento è di 1,3 milioni di euro, inferiore rispetto al contributo di sostenibilità versato dal Comune.

Obiettivo degli interventi.

Questi progetti rappresentano un passo importante per alleggerire la pressione del traffico cittadino, migliorando la vivibilità di Verona e favorendo l’uso del trasporto pubblico. La creazione dei parcheggi scambiatori, in particolare, risponde alla crescente necessità di infrastrutture che permettano ai cittadini e ai visitatori di lasciare l’auto fuori dal centro, optando per spostamenti più sostenibili.

Questi interventi sono parte di una visione urbana che mira a modernizzare e a rendere Verona più accessibile e vivibile, anche in vista dell’implementazione della filovia che faciliterà la mobilità nei prossimi anni.