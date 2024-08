Ruba 70 euro di generi alimentari al supermercato: condannato a 2 anni

Verona, 36enne condannato a 2 anni per tentata rapina: aveva cercato di rubare 70 euro di generi alimentari al supermercato.

I carabinieri di Verona hanno arrestato un pregiudicato 36enne di origini marocchine, irregolare sul territorio nazionale, per tentata rapina impropria. Il fatto è accaduto sabato scorso in piazza Cittadella quando una guardia giurata e alcuni dipendenti del supermercato “Aldi” hanno richiesto l’intervento di una pattuglia dei carabinieri dopo aver fermato un soggetto che, poco prima, aveva tentato di rubare vari generi alimentari per un totale di circa 70 euro.

Al giovane infatti, nonostante le porte scorrevoli non si aprano in caso di mancato pagamento, è bastato attendere che un avventore facesse accesso nel supermercato per attivare le porte d’uscita, cogliendo così l’occasione per tentare di scappare. Ma, a seguito dell’attivazione dell’allarme, gli addetti alla vigilanza e alcuni dipendenti hanno subito fermato il ladro, che ha reagito con grande aggressività tentando di colpirli con calci e pugni.

Il suo tentativo di fuga è stato vano. I carabinieri giunti sul posto lo hanno subito arrestato per tentata rapina e trattenuto presso le camere di sicurezza. All’esito del giudizio direttissimo svoltosi stamani, il Giudice ha convalidato l’arresto, condannandolo a due anni di reclusione e al pagamento di una multa che di 600 euro, e ne ha ordinato l’immediata liberazione.