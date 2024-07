Studentato, nuovi posti letto a Verona ma solo nel 2026

Studentato, nuovi posti letto a Verona solo nel 2026: continua l’emergenza.

A Verona, come in tutta Italia, la disponibilità di alloggi universitari è un problema: solo un universitario su 20 riesce a trovare posto in una struttura dedicata. Di contro lo scenario in Europa è decisamente diverso: uno su cinque. Questo secondo un report di Scenari Immobiliari. Nonostante la crescita esponenziale del numero di studenti universitari negli ultimi anni, la carenza di alloggi a Verona rimane una preoccupante emergenza.

Attualmente in Italia ci sono circa 85 mila posti letto per studenti, con un aumento previsto di 28 mila unità nei prossimi anni, raggiungendo oltre 100 mila posti entro il 2027. Questa espansione sarà particolarmente evidente nelle regioni del Nord. La ricerca di Scenari Immobiliari evidenzia come il settore degli alloggi per studenti sia in fermento, con molte nuove costruzioni in fase di realizzazione.

Per Verona, gli sviluppi futuri prevedono un incremento di 1.029 posti letto nel 2026, un passo importante per mitigare la carenza di alloggi per studenti nella città scaligera.

Aumenti dei canoni di affitto.

Le città universitarie italiane, come Bari, Bologna, Brescia, Ferrara, Firenze, Lecce, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Roma, Torino e Venezia, stanno registrando importanti aumenti nei canoni di affitto. In media, affittare una stanza è diventato il 12% più caro rispetto all’anno precedente, con Milano e Venezia in testa alla classifica delle città più costose.