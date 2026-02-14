Domenica 15 febbraio 2026 Verona ospiterà la 19ª edizione della “Romeo e Giulietta Half Marathon”.

La città dell’amore si prepara a correre: domenica 15 febbraio Verona ospita la 19ª edizione della “Romeo e Giulietta Half Marathon”, la prestigiosa gara podistica internazionale classificata come Gold Label dalla Fidal. L’evento, promosso da Gaac 2007 VeronaMarathon Asd, prevede la partecipazione di circa 10mila atleti.

Il piano organizzativo integra la competizione agonistica (21,097 km) con le iniziative aperte a tutti: la staffetta “Romeo e Giulietta Run Relay” e la “Family Run” di 8 km.

Partenza e arrivi.

La giornata di domenica inizierà alle 8.15 con la partenza della Family Run da piazzale Olimpia. A seguire, dalle 9.30, la Half Marathon scatterà in quattro blocchi scaglionati per garantire la massima sicurezza. Il cuore logistico dell’evento sarà lo Stadio Bentegodi, dove tra le 10.15 e le 12.40 sono previsti gli arrivi trionfali degli atleti.

Non solo corsa: l’Expo e i Musei.

Già da venerdì 13 febbraio aprirà all’Agsm Aim Forum l’”Expo” della maratona, uno spazio aperto al pubblico dedicato al mondo del running e del benessere.

Inoltre, il connubio tra sport e cultura si rinnova grazie alla collaborazione con la direzione Musei. Sabato 14 febbraio, in occasione di “Verona in Love“, i musei di Castelvecchio, la Galleria d’Arte Moderna A. Forti, il Museo degli Affreschi e la Tomba di Giulietta resteranno aperti straordinariamente fino alle 22. Per tutti gli iscritti alla corsa, è prevista una tariffa agevolata di soli 2 euro per l’ingresso serale.

Viabilità e sicurezza.

Poichè l’evento richiamerà numerosi atleti si rende necessaria l’adozione di specifici provvedimenti viabilistici per garantire la sicurezza dei partecipanti e dei cittadini .

A partire dalle ore 14.00 di sabato 14 febbraio fino alle ore 14.00 di domenica 15 febbraio 2026, e comunque fino al termine delle esigenze organizzative, saranno istituiti il divieto di sosta con facoltà di rimozione e il divieto di transito in piazzale Atleti Azzurri d’Italia nel tratto compresotra l’ingresso riservato agli autobus turistici del parcheggio C e piazzale Olimpia, in piazzale Olimpia sulla carreggiata prospiciente la Curva Nord tra piazzale Atleti Azzurri d’Italia e la rotatoria di via Sogare, nella carreggiata ovest di piazzale Olimpia tra piazzale Atleti Azzurri d’Italia e via Frà Giocondo e nella carreggiata est tra la rotatoria di via Sogare e via Frà Giocondo. Le limitazioni interesseranno inoltre via Frà Giocondo nel tratto lato stadio compreso tra viale Palladio e via Cà Bianca e Lungadige Attiraglio nell’area a parcheggio compresa tra il civico 35 e via Saval, lato abitazioni.

Dalla mezzanotte alle ore 13.00 di domenica 15 febbraio, e comunque fino al termine delle esigenze connesse alla manifestazione, sarà istituito il divieto di sosta, con facoltà di rimozione, in lungadige Rubele nei sei stalli prima dell’intersezione con via Ponte Nuovo, in via Camuzzoni nel tratto antistante il civico 9a partire dall’intersezione con via Albere, in via Pallone nella controstrada compresa tra vicolo Pallone e via Macello, in via Macello, in via Filippini, in corte Dogana e in via Dogana.

Sempre domenica 15 febbraio, dalle ore 5.00 alle ore 13.00, in via Preare e in via Cà di Cozzi nel tratto compreso tra via Preare e viale Caduti del Lavoro sarà realizzata una corsia riservata al transito degli atleti mantenendo il doppio senso di circolazione. Nella stessa fascia oraria sarà revocata l’area taxi di via Roma. In piazza San Tomaso sarà istituito il divieto di sosta in quattro stalli, con esclusione dei taxi.

Nel corso della giornata del 15 febbraio, dalle ore 6.00 alle ore 13.00 e comunque per il tempo necessario al passaggio dei concorrenti tra il veicolo con il cartello “inizio gara” e quello con il cartello “fine gara”, saranno in vigore divieti di transito lungo l’intero percorso delle competizioni.

Il percorso.

Il tracciato della 19^ Giulietta e Romeo Half Marathon interesserà piazzale Olimpia, via Frà Giocondo, via Palladio, via Albere, via Piccoli, Stradone Porta Palio, via Carmelitani Scalzi, piazzetta Santo Spirito, via della Valverde, piazza Pradaval, corso Porta Nuova, via Cesare Battisti, via del Minatore, via Santissima Trinità, via dello Zappatore, via dei Montecchi, lungadige Capuleti, via Pallone, via Macello, via Filippini, via Dogana, lungadige Bartolomeo Rubele, via Ponte Nuovo, largo Pescheria Vecchia, piazza Indipendenza, piazza Francesco Viviani, via Cairoli, piazza delle Erbe, corso Santa Anastasia, via Massalongo, via Forti, via Emilei, via San Michele alla Porta, ponte della Vittoria, piazzale Cadorna, viale della Repubblica, lungadige Cangrande, ponte Catena, lungadige Attiraglio sotto il ponte del Saval, lungadige Attiraglio, corte Molon, via Preare, viale Caduti del Lavoro, ponte Unità d’Italia, viale Cristoforo Colombo, ponte del Saval, via Tommaso Da Vico, via Pontida, ponte del Risorgimento, lungadige Cangrande, lungadige Campagnola, ponte della Vittoria, via Armando Diaz, corso Cavour, corso Castelvecchio, Stradone Porta Palio, Porta Palio, via Piccoli, via Camuzzoni, via Frà Giocondo e ritorno in piazzale Olimpia allo stadio Bentegodi.

La Family Run.

LaRomeo e Giulietta Family Run a Verona seguirà un percorso analogo attraverso piazzale Olimpia, via Frà Giocondo, via Palladio, via Albere, via Piccoli, Porta Palio, Stradone Porta Palio, via Carmelitani Scalzi, piazzetta Santo Spirito, via della Valverde, piazza Pradaval, corso Porta Nuova, via Cesare Battisti, via del Minatore, via Santissima Trinità, via dello Zappatore, via dei Montecchi, lungadige Capuleti, via Pallone, via Macello, via Filippini, via Dogana, lungadige Bartolomeo Rubele, via Ponte Nuovo, largo Pescheria Vecchia, piazza Indipendenza, piazza Francesco Viviani, via Cairoli, piazza delle Erbe, corso Santa Anastasia, via Massalongo, via Forti, via Emilei, via San Michele alla Porta, via Armando Diaz, corso Cavour, corso Castelvecchio, Stradone Porta Palio, Porta Palio, via Piccoli, via Camuzzoni, via Frà Giocondo e arrivo in piazzale Olimpia allo stadio Bentegodi.

Durante il periodo di chiusura sarà vietato l’accesso al percorso di gara a tutti i veicoli, fatta eccezione per i mezzi di soccorso e pronto intervento. Potranno essere autorizzati attraversamenti in corrispondenza di intersezioni ritenute idonee, previa valutazione della polizia locale.