Le previsioni meteo a Verona per il weekend.
Ecco le previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend di San Valentino.
Situazione.
Prosegue il dominio delle correnti atlantiche che continuano ad inviare a intermittenza perturbazioni sulle nostre regioni, e ancora una volta andremo incontro a del maltempo con una pressione atmosferica molto bassa.
Previsioni.
Per sabato si prevede un San Valentino perturbato a causa dell’arrivo di un fronte atlantico che porta ad un peggioramento. Già dal mattino cielo molto nuvoloso e piogge intermittenti su tutta la provincia, in attenuazione dalla serata. Quota neve oltre i 1000 metri circa, venti anche a tratti forti sopra i 50 Km/h in mattinata, quando le precipitazioni potrebbero assumere anche carattere di rovescio. In seguito tempo ancora chiuso con piogge intermittenti e venti che tenderanno pian piano ad attenuarsi, temperature in aumento nei valori minimi anche sui 5°, massime sui 10° circa.
Per domenica migliorano le condizioni generali e tornano le aperture decise del cielo, pertanto la situazione vede condizioni poco nuvolose se non serene per tutta la provincia. Temperature stazionarie e sempre su valori elevati per il periodo.
Tendenza.
Giornata con tempo incerto quella di lunedì, non si esclude qualche breve precipitazione al mattino, venti nord orientali a tratti moderati, temperature stazionarie su valori anche leggermente inferiori alla media nelle massime. Sembra vada meglio per martedì e mercoledì con ampie schiarite, attenzione che con i cieli sereni notturni le minime potrebbero ragiungere gli 0°, mentre le massime col sole si attendono sopra i 10 con punte anche di 14° in caso di sole pieno.
Nell’immagine la pressione in quota ed al suolo prevista per domenica mattina (ICON DWD by meteociel.fr)