Estate Teatrale 2026: il programma di Contaminazioni Musicali al Teatro Romano di Verona.

Al Teatro Romano di Verona per Contaminazioni Musicali arrivano Johnny Marr, Daniele Silvestri e Joan Thiele: ecco il programma dell’Estate Teatrale Veronese.

Il ritorno di un mito: Johnny Marr.

Ad aprire questo trittico di appuntamenti sarà, il 16 luglio, Johnny Marr. Chitarrista leggendario e co-fondatore degli Smiths, Marr approda a Verona per la prima tappa del suo tour italiano. La serata sarà un viaggio sonoro attraverso quarant’anni di carriera: dagli inni generazionali scritti con Morrissey alle collaborazioni con Hans Zimmer per il cinema (suo il tocco nella colonna sonora di No Time To Die), fino ai recenti successi solisti raccolti nell’album dal vivo Look Out Live!.

L’impegno e la poesia di Daniele Silvestri.

Il 25 luglio il palco passerà a Daniele Silvestri. Il cantautore romano torna a Verona dopo il successo della colonna sonora del film RIP (2025). Silvestri, artista capace di unire leggerezza e impegno civile, proporrà una scaletta che spazierà dai classici come Salirò e La Paranza a brani più profondi come Argentovivo e Cohiba. Sarà l’occasione per ascoltare dal vivo anche i nuovi inediti nati dalla collaborazione con il collettivo Klangore.

La nuova scena pop con Joan Thiele.

A chiudere il ciclo, il 29 agosto, sarà Joan Thiele. Per la produttrice e cantautrice si tratta della prima data “live” annunciata per il 2026. Reduce dal successo del Festival di Sanremo 2025 con il brano Eco e dall’album Joanita, la Thiele porterà al Teatro Romano la sua atmosfera raffinata e internazionale. Nominata “Songwriter of the Year” da Billboard, l’artista è oggi considerata una delle voci più magnetiche e originali della musica.