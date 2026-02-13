Verona ricorda Teo Ederle: 30 musicisti sul palco della SS. Trinità

Verona, 13 band e 30 musicisti in concerto per ricordare Teo “Jaco” Ederle alla SS. Trinità.

Un anno dopo la sua scomparsa, il 25 febbraio, al teatro della SS. Trinità di Verona, il concerto-evento “Quel lungo viaggio di Teo ‘Jaco’ Ederle”, dedicato al polistrumentista veronese. Il tutto avrà inizio alle 20:45 e l’ingresso è libero.

L’iniziativa nasce dagli amici e dai collaboratori storici di Ederle, proprio nel giorno in cui l’artista avrebbe compiuto 64 anni. Il concerto non sarà solo una rassegna musicale, ma un percorso emozionale che intreccerà note e teatro, ricalcando lo stile visionario che ha sempre contraddistinto la produzione di “Jaco”.

L’evento segue il primo omaggio della Vrio Orchestra dello scorso maggio, ma questa volta la partecipazione è massiccia.

13 band storiche saliranno sul palco per ripercorrere le tappe della sua carriera.

Oltre 30 musicisti si alterneranno tra strumenti e microfoni.

3 attori arricchiranno la serata con tracce recitative, a testimonianza della capacità di Ederle di dialogare con diverse forme d'arte.

Tra le formazioni che hanno risposto alla chiamata figurano nomi storici del panorama veronese come i Blue Neptune, Foreign Office, Art Erios, Garlic, Teo and the Bombs e i Lupi della Stecca. La direzione artistica sottolinea come l’obiettivo non sia solo la memoria, ma la celebrazione di un uomo di “forte temperamento e infinita generosità“, la cui presenza ha arricchito il panorama culturale veronese.