Verona in Love, il programma degli eventi in città.

Con Verona in Love la città si accende con i colori della passione, con un ricchissimo programma di manifestazioni ed eventi. Oggi, sabato 14 febbraio, alle ore 12, nonostante le previsioni meteo non proprio favorevoli, sotto la Loggia di Fra’ Giocondo in piazza dei Signori, alla presenza dell’assessora alle Manifestazioni Alessia Rotta e delle istituzioni cittadine, si terrà l’inaugurazione di Verona in Love 2026. Al termine dei saluti istituzionali, seguirà l’intervento musicale dei Wind & Brass Brothers, street band itinerante che coinvolgerà il pubblico trasformando vie e piazze in autentici viaggi sonori.

L’edizione 2026 rafforza il concept di Verona in Love diffuso, un progetto culturale e urbano che affianca l’Amore al Centro, concentrato nei luoghi simbolo della città, all’Amore Diffuso, con iniziative che si estendono a musei, cinema, spazi culturali, luoghi dello sport e dell’incontro.

PIAZZA DEI SIGNORI, CUORE DELLA MANIFESTAZIONE.

Qui prende forma la Piazza del Cuore, spazio iconico della manifestazione, animato per tutta la durata dell’evento da mercatini, installazioni scenografiche, musica e performance artistiche. Attorno alla statua di Dante si sviluppa il grande cuore simbolo dell’evento, mentre in Cortile del Mercato Vecchio, spazio a Selfie with Love, con la grande installazione della scritta LOVE, pensata come landmark urbano e punto di incontro per coppie, famiglie, cittadini e visitatori.

Piazza dei Signori diventa anche uno spazio sonoro condiviso grazie a Sound of Love, un progetto che accompagna il pubblico con una playlist selezionata e diffusa in modo continuo.

La danza trova invece la sua espressione in I Love Dancing, per tutti e tre i giorni alle ore 16, con performance ispirate alle atmosfere cinematografiche di La La Land. Le coreografie originali di Elisa Cipriani e Luca Condello, insieme ai ballerini del Liceo Coreutico, trasformano la piazza in un palcoscenico a cielo aperto, dove il linguaggio del corpo diventa racconto d’amore, sogno e relazione.

ACCESSO AL CORTILE E ALLA CASA DI GIULIETTA: MODALITÀ STRAORDINARIA.

In relazione al forte afflusso turistico atteso durante il fine settimana di San Valentino, il Comune di Verona attiva nei giorni 14 e 15 febbraio una modalità straordinaria di accesso al Cortile e alla Casa di Giulietta, già sperimentata con esito positivo.

Grazie alla disponibilità della Società del Teatro Nuovo e di Fondazione Atlantide viene ripristinato l’ingresso da piazzetta Navona, utilizzando gli spazi del Teatro Nuovo, con uscita su via Cappello.

Sono previsti due varchi distinti:

• uno riservato alle persone con disabilità e ai visitatori con prenotazione online per la Casa di Giulietta (accesso a pagamento);

• uno dedicato ai visitatori del solo cortile, con ingresso gratuito, per i quali potranno verificarsi tempi di attesa.

Non è previsto il pagamento di un biglietto di ingresso per il solo Cortile.

I MUSEI CITTADINI.

Durante i giorni della manifestazione, numerosi musei cittadini aderiscono all’iniziativa con aperture straordinarie, visite guidate tematiche e percorsi speciali, offrendo al pubblico nuove chiavi di lettura sul tema dell’amore, declinato nelle sue forme più intime, universali e contemporanee.

Per celebrare le diverse forme d’amore la Galleria d’Arte Moderna Achille Forti invita il pubblico a un doppio appuntamento. Il primo a Palazzo della Ragione, sede della Galleria, e il secondo a Palazzo Forti, storico edificio donato alla città nel 1937 da Achille Forti, al quale l’istituzione deve il proprio nome.

Sono previste aperture straordinarie: sabato 14 febbraio, Palazzo della Ragione accoglie il pubblico dalle 10 alle 22, mentre Palazzo Forti è visitabile sabato 14 febbraio e domenica 15 febbraio dalle 11 alle 17.

La Galleria d’Arte Moderna Achille Forti ospita la mostra Terra, un’esposizione che riflette sull’amore per il pianeta come bene da custodire e proteggere, proponendo un dialogo tra arte contemporanea e responsabilità collettiva. In occasione di Verona in Love è prevista un’apertura straordinaria serale, che consente ai visitatori di vivere l’esperienza museale in un’atmosfera suggestiva e inedita.

Il Museo degli Affreschi partecipa con l’evento Letture al Museo, un incontro che si inserisce nel più ampio progetto di valorizzazione della parola all’interno degli spazi museali. Brani tratti dall’opera di Shakespeare e testi dedicati a Giulietta vengono interpretati e letti ad alta voce, accompagnando il pubblico in un percorso emotivo e narrativo che unisce letteratura, storia e luogo simbolo dell’amore veronese.

LA TOMBA DI GIULIETTA.

In occasione di Verona in Love 2026, il Museo degli Affreschi “G.B. Cavalcaselle” alla Tomba di Giulietta presenta anche Divine Passioni: un’iniziativa, a cura di Luca Fabbri con Giorgia Comaron, che espone il dipinto a tema amoroso di Giulio Carpioni Venere e Adone. L’opera, allestita nella sala Fiorio della Seta, crea un fil rouge con le tematiche sentimentali degli affreschi della facciata del palazzo.

L’esposizione del dipinto di Giulio Carpioni, proveniente dai depositi, offre un’occasione di riflessione sui turbamenti dell’animo che accompagnano l’esperienza amorosa e sull’ineluttabilità del destino.

Alla Tomba di Giulietta, così come al Museo Archeologico al Teatro Romano, sono previste aperture straordinarie e visite guidate tematiche che invitano a scoprire il patrimonio storico e archeologico della città attraverso il filo conduttore dell’amore, inteso come legame umano, memoria e mito.

Il Museo di Castelvecchio apre eccezionalmente in orario serale, offrendo un’esperienza di visita che unisce il fascino delle collezioni permanenti alla suggestione del contesto notturno, mentre il Museo Lapidario Maffeiano propone un percorso guidato dedicato alle iscrizioni “amorose”, testimonianze epigrafiche che raccontano affetti familiari, relazioni coniugali e legami profondi attraverso la storia.

Il Museo di Storia Naturale partecipa con visite tematiche dedicate all’amore nel mondo animale e con l’esposizione temporanea Ghiacciai nascosti, che collega il tema dell’amore alla tutela dell’ambiente e al periodo olimpico, in un dialogo tra natura, scienza e futuro.

Sul fronte espositivo, Palazzo Forti accoglie la mostra Apeiron, mentre in diversi spazi cittadini trovano spazio presentazioni di libri, incontri con autori e momenti di approfondimento culturale, come quelli ospitati al Caffè Dante, che diventa luogo di dialogo e confronto tra scrittura, editoria e pubblico.

I PERCORSI CITTADINI.

Il programma diffuso si completa con percorsi guidati e itinerari urbani tematici, tra cui walking tour e running tour dedicati ai luoghi dell’amore a Verona: esperienze che permettono di attraversare la città in modo attivo e partecipato, riscoprendo piazze, monumenti e angoli meno noti attraverso storie, simboli e narrazioni legate a Romeo e Giulietta e al patrimonio sentimentale della città.

Casa Shakespeare rinnova il proprio omaggio alla storia d’amore più celebre di sempre con una serie di appuntamenti dedicati a Shakespeare 2026 Romeo & Juliet, il calendario romantico che racconta in chiave artistica e contemporanea l’opera del Bardo.

I concerti a lume di candela Candlelight offriranno al pubblico un’esperienza musicale immersiva e di grande atmosfera nella suggestiva Sala Lounge Arch di Villa Brasavola de Massa.

MERCATINI E ARTIGIANATO.

Uno degli elementi più caratterizzanti di Verona in Love è il percorso dedicato all’artigianato creativo e alla solidarietà, che si sviluppa tra piazza dei Signori e le sue logge storiche.

Sotto la Loggia di Fra’ Giocondo trovano spazio Mani d’Amore e Amore Volontario, in collaborazione con CSV Verona: un’area che affianca l’artigianato alla solidarietà, dando visibilità alle associazioni del territorio e al valore dell’impegno verso gli altri.

Nella Loggia Antica del Palazzo del Podestà, il mercatino Fatto con il Cuore, in collaborazione con AMA Eventi Creativi, propone una selezione di artigianato creativo handmade, con prodotti scelti per qualità, originalità e coerenza tematica. Un itinerario che invita a rallentare, osservare e scegliere con consapevolezza, vivendo l’amore anche come gesto concreto e quotidiano.

URBAN ART E ARTE PARTECIPATIVA.

Tra gli appuntamenti di maggiore rilievo di Verona in Love 2026, la Fast Art performance di Greg Goya, in programma sabato 14 febbraio, alle 15, in piazza dei Signori, porta nel cuore della città un progetto artistico di forte impatto emotivo e partecipativo.

Con Love Rider, Greg Goya presenta una performance di arte interattiva che invita il pubblico a fermarsi, riflettere e compiere un gesto semplice ma profondamente simbolico: dire alle persone che ama ciò che spesso resta non detto.

PREVIEW “SCHERMI D’AMORE”.

La rosa tornerà presto a fiorire. In attesa della nuova edizione della storica kermesse cinematografica scaligera Schermi d’Amore, questo Verona in Love 2026 ci regala un assaggio di quella che sarà la nuova edizione. Il festival del cinema melò, che per anni ha esplorato i sentimenti attraverso il grande schermo, inaugura un nuovo corso.

Il progetto di rilancio, affidato alla scaligera K Plus Film, segna l’avvio di un percorso che condurrà alla piena rinascita del Festival nel 2027, con l’obiettivo di riportare la città al centro della scena cinematografica internazionale.

Nella giornata di sabato 14 febbraio alle ore 16 la proiezione di Filmlovers! (Spectateurs!) di Arnaud Desplechin, un omaggio dichiarato alla sala cinematografica come luogo di incontro, memoria e scoperta; un viaggio intimo nel rapporto tra spettatore e immagini, che celebra l’amore per la settima arte.

CASA VERONA IN LOVE: PAROLE D’AMORE, SPORT E OLIMPIADI.

Tra le principali novità di Verona in Love 2026, Casa Verona in Love, allestita al Padiglione 20 dell’Arsenale, sede di Casa Verona e site zone delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, si propone come spazio di incontro, dialogo e racconto.

Un luogo simbolico dove l’amore si declina attraverso lo sport, la cultura e le parole, mettendo in relazione esperienze personali, passioni e visioni del futuro. Durante le tre giornate, Casa Verona in Love ospita la visione su ledwall delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 e una serie di appuntamenti dedicati all’Amore per lo sport.

Sabato 14 febbraio, il giorno di San Valentino, spazio anche a Tribù Gospel in Love.

TOUR “LOVE IS IN THE AIR”.

In occasione di Verona in Love, la Fondazione Destination Verona & Garda accompagna cittadini e visitatori alla scoperta della Verona più romantica con Love is in the air | Speciale San Valentino, una visita guidata in programma il 14 e 15 febbraio alle ore 10.

Un itinerario di circa due ore che attraversa luoghi simbolo, leggende d’amore e scorci meno conosciuti della città, restituendo un racconto suggestivo e coinvolgente di Verona.

L’esperienza può proseguire anche nel pomeriggio, su prenotazione, con un affascinante tour, realizzato in collaborazione con Fondazione Atv, a bordo di un bus storico tra le colline veronesi, per osservare la città da una prospettiva diversa e ancora più intima.