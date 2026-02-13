Verona in Love 2026: guida completa alle mostre e alle visite guidate gratuite.
Verona è un museo a cielo aperto che per “Verona in Love” 2026 “Amor Vincit Omnia”, propone un San Valentino culturale. Quest’anno, il concept della manifestazione si evolve in un progetto “diffuso”. Non più solo cuori in piazza, ma un’esperienza corale che attraversa i luoghi simbolo della cultura urbana. Musei, cinema e spazi storici aprono le porte a un racconto che unisce generazioni diverse sotto il segno della bellezza.
Galleria d’Arte Moderna.
Il fulcro di questo San Valentino culturale è la Galleria d’Arte Moderna Achille Forti, che per l’occasione raddoppia la sua offerta con un binomio d’eccezione: Palazzo della Ragione e lo storico Palazzo Forti. Quest’ultimo, donato alla città nel 1937, torna a essere protagonista, aprendo le sue sale al pubblico per un weekend dedicato alla memoria e alla ricerca contemporanea. Il Comune di Verona ha voluto che l’amore per l’arte fosse accessibile: le visite guidate sono infatti gratuite (previa prenotazione obbligatoria).
Programma.
Per chi cerca un’atmosfera suggestiva, sabato 14 febbraio Palazzo della Ragione resterà aperto eccezionalmente fino alle 22.
- Pillole d’Amore. Nel tardo pomeriggio (ore 18:15 e 19), i visitatori potranno godere di visite guidate flash di trenta minuti, perfette per chi vuole unire l’aperitivo in centro a un’immersione rapida ma intensa nella mostra “Contemporaneo Non-Stop. Il respiro della natura | Terra”.
- Voci Forti e Ápeiron. A Palazzo Forti (aperto sabato e domenica 11-17), il percorso si fa più profondo. Esperti e storici dell’arte guideranno il pubblico attraverso “Voci Forti”, un viaggio nel restauro e nell’identità del palazzo. A seguire, il progetto internazionale “Ápeiron | Senza confini” trasformerà le stanze storiche in spazi di dialogo tra opere d’arte contemporanea e architettura antica.