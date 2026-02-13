Verona in Love 2026: guida completa alle mostre e alle visite guidate gratuite.

Verona è un museo a cielo aperto che per “Verona in Love” 2026 “Amor Vincit Omnia”, propone un San Valentino culturale. Quest’anno, il concept della manifestazione si evolve in un progetto “diffuso”. Non più solo cuori in piazza, ma un’esperienza corale che attraversa i luoghi simbolo della cultura urbana. Musei, cinema e spazi storici aprono le porte a un racconto che unisce generazioni diverse sotto il segno della bellezza.

Galleria d’Arte Moderna.

Il fulcro di questo San Valentino culturale è la Galleria d’Arte Moderna Achille Forti, che per l’occasione raddoppia la sua offerta con un binomio d’eccezione: Palazzo della Ragione e lo storico Palazzo Forti. Quest’ultimo, donato alla città nel 1937, torna a essere protagonista, aprendo le sue sale al pubblico per un weekend dedicato alla memoria e alla ricerca contemporanea. Il Comune di Verona ha voluto che l’amore per l’arte fosse accessibile: le visite guidate sono infatti gratuite (previa prenotazione obbligatoria).

Programma.

Per chi cerca un’atmosfera suggestiva, sabato 14 febbraio Palazzo della Ragione resterà aperto eccezionalmente fino alle 22.