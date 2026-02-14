Domenica Caregota: tutti i provvedimenti per il traffico nel weekend

Sfilata della Domenica Caregota: chiusure temporanee, come cambia la viabilità nel weekend.

Weekend di Carnevale a Verona: come cambia la viabilità tra sabato 14 e domenica 15 per la “Domenica Caregota 2026”. Per questo motivo il Comune ha varato un piano viabilistico che interesserà il cuore del centro storico tra sabato 14 e domenica 15 febbraio.

Sabato e domenica: i primi divieti.

Le celebrazioni, coordinate dal Comitato Carnevale Benefico Carega Centro Storico, vedranno un afflusso massiccio di famiglie e bambini. Per questo motivo, le prime restrizioni scatteranno già dalle ore 10 di sabato 14 febbraio: fino alle 20 di domenica sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in Corte San Mamaso.

Domenica 15 febbraio: chiusure e sfilata.

Il clou dell’evento sarà domenica, giornata in cui il traffico subirà le modifiche più consistenti. In Corte Quaranta, dalle ore 8 alle 23, vigerà il divieto assoluto sia di sosta che di transito.

Particolare attenzione dovrà essere prestata nel tardo pomeriggio, in occasione della sfilata. Tra le 18 e le 19, per il tempo necessario al passaggio dei figuranti, la circolazione sarà interrotta in diverse vie. Ecco l’elenco.