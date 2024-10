Nuova Ztl, ecco i 1.500 posti auto (e quanto costano) nei parcheggi vicini al centro

Verona si prepara alla nuova Ztl: ecco quali sono i parcheggi vicini al centro storico.

In vista del 28 ottobre, quando in centro storico viene riorganizzata la gestione degli ingressi e della sosta dei veicoli con un aumento delle aree pedonali, il Comune di Verona fa il punto sui parcheggi a pagamento comodi e vicini alla Ztl che a sentire palazzo Barberi “diviene, così, raggiungibile tranquillamente in breve tempo, con una passeggiata”.

I posti auto totali sono 1.578. Il vademecum rinvenibile anche sul sito del Comune di Verona, raccoglie le informazioni utili per i turisti e per chi abita lontano dal centro storico, anche in altri Comuni della provincia.

Il più vicino è quello di piazza Isolo che dista solo 470 metri, otto minuti di camminata. Ve ne sono poi ben tre, Arsenale, Verona e Pam Verona che distano tra gli 11 e i 12 minuti. Nel parcheggio Pam, che si trova nel piano interrato dell’omonimo supermercato, la prima ora di sosta è gratuita se si fa la spesa. I parcheggi che si trovano a sud della Ztl sono di fatto adiacenti o poco distanti dalla centrale piazza Bra e distano qualcosa di più, tra i 12 e i 17 minuti a piedi da piazza Erbe. Alcuni, come il Pam Verona e il Garage Italia estendono l’orario di chiusura serale fino a mezz’ora dopo il termine degli spettacoli in Arena e al Teatro Filarmonico. In venti minuti si arriva a piedi in piazza Erbe dagli accessibilissimi parking Centro e Tribunale.

I parcheggi di Verona per raggiungere a piedi la Ztl.

🅿️ Devi andare in Ztl? Scegli tra i parcheggi a pochi passi dalla centrale Piazza delle Erbe

👣 8 minuti a piedi (470 mt). 185 posti auto 🚙

Parcheggio Isolo (Via Ponte Pignolo, 6/c). Aperto h24

💶 Minimo 3 ore, 7,60 €, poi giornaliero con pass illimitato a 22,93€

👣 11 minuti a piedi (800 mt). 689 posti auto 🚙

Parcheggio Arsenale (Via Alfredo Cappellini, 2). Aperto h24

💶 1°ora: 2,30 €, ore successive: 2,50 €, tariffa max giornaliera 20,00 €

👣 11 minuti a piedi (656 mt)

Paradiso Verona (Via Paradiso, 13). Chiude alle h21

💶 2 ore 4€, poi multiplo di 2€ fino a 5 ore, tariffa giornaliera (24 ore) su richiesta.

👣 12 minuti a piedi (900 mt). 45 posti auto 🚙

Parking Pam Verona (Via dei Mutilati, 3). Chiude alle ore 21, ma in caso di eventi in Arena, e al Teatro Filarmonico l’orario di chiusura è esteso fino a mezz’ora dalla fine dello spettacolo. Non è prenotabile. Se si fa la spesa al supermercato Pam, si ha diritto a 1 ora di parcheggio gratuita.

💶 1° ora 3€, le successive 2€ l’ora.

👣 14 minuti a piedi (1,1 km). 301 posti auto 🚙

Parcheggio Verona (Piazza Cittadella 4). Chiude alle ore 21, ma in caso di eventi in Arena, e al Teatro Filarmonico l’orario di chiusura è esteso fino a mezz’ora dalla fine dello spettacolo. Non è prenotabile. Se si fa la spesa al supermercato Pam, si ha diritto a 1 ora di parcheggio gratuita.

💶 da 1€ per i primi 20 min a 21€ al giorno.

👣 15 minuti a piedi (1,2 km). 85 posti auto 🚙

Garage Italia (Corso Porta Nuova, 91). Aperto dalle h7,00 alle 24, ma in caso di eventi in Arena l’orario di chiusura è esteso fino a mezz’ora dopo la fine dello spettacolo.

💶 tariffa oraria 4€, giornaliera 25€

👣 16 minuti a piedi (1,2 km)

Parcheggio Polo Zanotto (Viale Università, 4). Aperto da lunedì a sabato 13.00/7.30 (uscita entro le 7.30), domenica e festivi h24

💶 1 ora di sosta o frazione 2€, 2 ore di sosta o frazione 4€, 3 ore di sosta o frazione 6€, 4 ore di sosta o frazione 9€, 5 ore di sosta o frazione 12€, 6 ore di sosta o frazione 15€, 24 ore di sosta o frazione 15€

👣 17 minuti a piedi (1,2 km). 870 posti auto 🚙

Parcheggio Arena (?, ?). Aperto da lunedì a sabato 13.00/7.30 (uscita entro le 7.30), domenica e festivi h24

💶 2,50 € l’ora, ore successive 3,40 €, max al giorno 22,00 €

👣 20 minuti a piedi (1,4 km). 439 posti auto 🚙

Parcheggio Centro (via campo Marzo 371). Aperto h24

💶 1€ l’ora, 10€ per 24 ore dopo 10 ore di sosta.

👣 20 minuti a piedi (1,4 km). 439 posti auto 🚙

Parcheggio Tribunale (Via Dello Zappatore)

💶 1,50€ per le prime 2 ore, 5€ per le prime 5 ore, 7€ per le prime 16 ore.

✅ NOTA BENE

Nei Parcheggi Saba, grazie alla convenzione con il Comune, si può parcheggiare a prezzi agevolati grazie al “Lunch Pass” e al Dinner Pass. Il Lunch Pass è utilizzabile dalle ore 12 alle 15 e consente di fruire di tre ore di sosta al prezzo complessivo di € 5,00. Il Dinner Pass è utilizzabile dalle ore 19.00 all’1.00 e consente di fruire di 6 ore di sosta al prezzo di € 5,00.