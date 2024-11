Mercatini di Natale virtuosi: ecco le postazioni per la raccolta differenziata.

Amia è operativa al fianco della manifestazione che da venerdì animerà le settimane dell'Avvento e il Natale di migliaia di persone, tra veronesi e visitatori.

Oggi saranno posizionati i contenitori per la raccolta differenziata. Si tratta di cassonetti da mille litri, destinati agli espositori, e di contenitori da 240 litri che saranno invece a disposizione dei visitatori. In particolare, quelli dell’umido e delle plastica troveranno posto vicino alle casette che vendono e distribuiscono cibi e bevande. Qui, inoltre, ci sarà il personale che darà indicazioni su dove conferire regolarmente. Per i primi giorni della manifestazione, indicativamente la prima settimana, per alcune ore ogni giorno, un operatore di Amia affiancherà il personale dei mercatini per spiegare la corretta differenziazione dei materiali e avviare bene la gestione dei rifiuti.

Già da una settimana, inoltre, gli operatori di Amia stanno lavorando nel quadrilatero che ospiterà la manifestazione: il personale entra in azione al mattino presto, prima del personale preposto ad allestire le casette di legno, per pulire l’area e tenerla libera da materiali e soprattutto dal fogliame dei numerosi alberi presenti lungo il viale e altri materiali.