“Diga crollata in Trentino”: test di allarme sui telefonini a Verona e provincia

Nuovo test del sistema IT – Alert: la simulazione del collasso di una diga in Trentino anche sui telefonini di Verona e provincia.

Occhio ai telefonini lunedì 7 ottobre: vi potrebbe arrivare un messaggio che vi informa del collasso di una diga in Trentino. Ma niente paura: si tratta di un altro test del sistema di allarme pubblico IT – Alert, già sperimentato nei mesi scorsi anche a Verona.

In questo caso viene simulato il collasso della diga di Pian Palù, nel comune di Peio, e l’allarme raggiungerà solo quanti in quel momento si troveranno lungo l’asta dei fiumi Noce e Adige.

“TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE del collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST”. Questo il messaggio che vedrà chi lo riceverà.

Oltre a numerosi Comuni del Trentino, in provincia di Verona l’alert raggiungerà la popolazione dei comuni di Verona, Albaredo d’Adige, Belfiore, Brentino Belluno, Bussolengo, Cavaion Veronese, Dolcè, Pastrengo, Pescantina, Rivoli Veronese, Ronco dell’Adige, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, San Pietro in Cariano, Sant’Ambrogio di Valpolicella, e Zevio.