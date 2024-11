Gli studenti dell’Università di Verona volontari alle Olimpiadi Milano Cortina

È partito il progetto Gen26, che permetterà agli studenti di partecipare alle Olimpiadi.

Si è tenuta lo scorso 28 ottobre la conferenza stampa dedicata alla collaborazione tra l’Università di Verona e la Fondazione Milano Cortina 2026. Dalle azioni sinergiche delle due realtà è, infatti, nato il progetto Education Gen26 con lo scopo di reclutare giovani volontari per i Giochi.

Nello specifico gli studenti e le studentesse, delle aree scientifiche e formative più rilevanti per l’evento olimpico, hanno avviato il piano di lancio del programma di partecipazione di volontari Team26. Hanno preso parte all’iniziativa i ragazzi che studiano in ambito economico-manageriale, giuridico, di comunicazione e giornalismo, linguistico, medico e della sicurezza sanitaria e delle scienze.

Lo scopo della collaborazione è offrire ai giovani studenti dell’Università di Verona l’opportunità di aderire al programma delle Olimpiadi, a partire da un ciclo di iniziative lanciate nelle scuole e nelle università per sostenere i valori stessi dello sport. Il progetto permette di venire a contatto con una realtà molto ampia, che ad oggi vede 45.000 candidature di volontari ricevute dal Comitato Organizzatore. Sono diversi i progetti in corso: dai corsi universitari, come Milano-Cortina4University, ai corsi di Dual Career per gli studenti atleti.

Arianna Pucci

Arianna Pucci, Education Operations Coordinator di Milano-Cortina 2026 ha raccontato: “L’education programm di Milano-Cortina 2026 è dedicato alle generazioni che assisteranno a questi giochi invernali in arrivo ed offre tante diverse opportunità. A partire dalla conoscenza dell’olimpismo e del paralimpismo, ai sani stili di vita, alla diffusione delle competenze per il settore professionale nel mondo dello sport.”

Già da un paio d’anni l’Università vuole preparare gli studenti a gestire i grandi eventi sportivi. Ne è un esempio il nuovo corso magistrale in Management delle attività sportive innovative e sostenibili. La Presidente del corso Barbara Gaudenzi commenta: “Questo corso è in prima linea nella campagna di reclutamento dei volontari, ma anche nella gestione delle testimonianze dei tirocini.”

Alla conferenza stampa dello scorso 28 ottobre hanno partecipato Silvia Mocchetti, Volunteers Engagement Manager della Fondazione Milano Cortina 2026 insieme ad Arianna Pucci. Hanno presenziato anche Diego Begalli, prorettore di ateneo, Federico Schena, delegato alla Didattica e allo Sport e Barbara Gaudenzi (insieme nella foto di apertura).