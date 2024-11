Attivisti in piazza a Verona contro il Ddl sicurezza, bloccato ponte Nuovo

Attivisti in piazza anche a Verona per protestare contro il Ddl sicurezza: bloccato per una manciata di minuti ponte Nuovo.

Manifestazione anche a Verona per protestare contro il Ddl Sicurezza, con attivisti provenienti da diverse realtà associative, tra cui il gruppo ambientalista Ultima Generazione. Prima di arrivare in piazza dei Signori alcuni manifestanti hanno bloccato per venti minuti la circolazione su ponte Nuovo, dove è stata usata anche vernice lavabile di colore arancione per attirare l’attenzione sul dissenso verso il disegno di legge.

Gli attivisti hanno esposto striscioni con messaggi chiari e decisi: “No ddl Sicurezza”, “Fermiamo il ddl 1660”, “Lottare è un diritto” e “La lotta non si processa”, esprimendo forte preoccupazione per l’approvazione della legge. Dopo una breve trattativa con gli agenti della Digos, il gruppo ha proseguito la protesta in modo pacifico, dirigendosi verso piazza dei Signori, dove si stava svolgendo il presidio.

Tra i partecipanti alla manifestazione, anche un prete, don Paolo, che ha espresso una critica severa al contesto sociale attuale, sostendendo che il Ddl Sicurezza colpisce in particolare “lo straniero” con misure discriminatorie.