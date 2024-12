Ubriaca alla guida distrugge il semaforo: raffica di incidenti a Verona, investito un altro pedone

Ennesima raffica di incidenti a Verona, un altro pedone è stato investito. Rischio ghiaccio sulle strade per i motociclisti.

Ennesima raffica di incidenti a Verona, e altro pedone investito. E’ successo nella serata di ieri, domenica 22 dicembre, in via Volta. A farne le spese un 45enne investito da un Piaggio Medley e trasferito al pronto soccorso del Polo Confortini.



Altro grave episodio sempre ieri sera poco dopo le 21, quando una Toyota Yaris condotta da una donna, prima ha danneggiato una autovettura Audi senza fermarsi e poi, in corso Milano, ha centrato l’isola spartitraffico prima del canale Camuzzoni distruggendo il palo del semaforo pedonale. La donna, una 67enne, è stata trovata positiva all’etilometro con un tasso alcolemico di 1,80 gr/l. Ne è seguita denuncia penale e pesanti conseguenze sulla patente che sarà prima sospesa per due anni e poi limitata per altri tre.

Nella notte fuoriuscita autonoma in stradone Santa Lucia di un’altra Toyota Yaris con il conducente positivo nella prima fascia di ebbrezza e molti i danni al veicolo.

Pericolo ghiaccio per le due ruote.

A causa del ghiaccio sono molte le cadute di motocicli avvenute oggi. Dopo le sette di questa mattina, in via Palazzina, caduta autonoma di un motociclo. In via Novara scontro tra un monopattino ed un autocarro, ed altre cadute autonome di motociclisti si sono registrate in via Ventotto Marzo, in via Zannoni e in via Faccio, mentre a Ponte Catena a cadere è stato un ciclista. Da inizio 2024 sono stati rilevati 1.665 sinistri.