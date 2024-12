Anziana investita e uccisa a Montorio, l’automobilista era ubriaco

Era ubriaco, con un tasso alcolemico molto superiore al consentito, l’uomo che ha travolto e ucciso una donna anziana a Montorio.

Anziana uccisa davanti alle scuole a Montorio, era ubriaco l’automobilista che l’ha travolta. L’uomo, 44 anni, di origini moldave, secondo quanto emerso dalle analisi tossicologiche effettuate dopo il tragico incidente, quando ha investito l’87enne Rosa Lucia Venturini in piazza Buccheri aveva infatti un tasso alcolemico di molto superiore al consentito.

Dovrà quindi rispondere di omicidio stradale aggravato dalla fuga e di guida in stato di ebbrezza. Rischia da 8 a 12 anni di carcere. Dopo aver travolto l’anziana, il 44enne era infatti fuggito per andare al bar del paese, e solo dopo un’ora si era presentato dicendo di “non aver visto la donna, che gli era comparsa all’improvviso”. Ma non è tutto: secondo quanto ricostruito, aveva già due precedenti segnalazioni per essere stato trovato al volante ubriaco.