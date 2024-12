Investita e uccisa davanti alle scuole a Montorio: chi è la vittima

Chi è l’anziana investita e uccisa sulle strisce pedonali davanti alle scuole di Montorio.

Rosa Lucia Venturini, 87 anni, è l’anziana investita e uccisa ieri pomeriggio, giovedì 19 dicembre, in piazza Buccheri a Montorio. La donna stava attraversando le strisce pedonali, a pochi passi da casa, quando è stata investita da una Fiat Panda.

L’impatto è stato fatale: la donna è morta. L’automobilista, un uomo di 44 anni di origine moldava, non si è fermato subito. Dopo aver accennato a fermarsi, è fuggito dal luogo dell’incidente. Circa un’ora dopo, l’uomo si è costituito, spiegando che non aveva visto la donna perché era comparsa “all’improvviso”.

La Fiat Panda che ha falciato la donna, apparteneva a un’autofficina di Grezzana ed era utilizzata come auto sostitutiva. L’uomo, ora indagato per omicidio stradale aggravato dalla fuga, è stato sottoposto a controlli medici all’ospedale di Borgo Roma per accertare le sue condizioni psicofisiche al momento dell’incidente.