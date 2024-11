Poliziotto deruba una donna, nei guai anche i due colleghi

Poliziotto deruba una donna, nei guai anche i 2 colleghi che non lo hanno denunciato.

Poliziotto deruba una donna, nei guai anche i 2 colleghi: si è chiuso ieri davanti al giudice per l’udienza preliminare, uno dei capitoli legati a un’indagine su presunte irregolarità in questura. L’episodio centrale risale al 9 novembre 2022, quando una donna straniera è stata fermata e portata negli uffici della polizia per alcuni accertamenti. Durante il controllo dei suoi effetti personali, un sovrintendente avrebbe sottratto 40 euro e due pacchetti di sigarette dalla borsa della donna, senza restituirli al momento del rilascio.

A questa scena hanno assistito due agenti colleghi del sovrintendente, ma entrambi avrebbero omesso di denunciare l’episodio o di fermare il collega. Per questa mancata denuncia, i due agenti sono stati chiamati in causa e hanno concordato una pena ridotta di 27 giorni di reclusione, con pena sospesa e senza che la condanna fosse registrata nel loro casellario giudiziario. La corte ha accolto la richiesta dei loro legali, che hanno chiesto di escludere l’accusa iniziale di peculato in quella meno grave di omessa denuncia, vista la loro posizione collaterale rispetto al fatto.

Il sovrintendente, invece, è ancora sotto inchiesta per peculato, e rischia un processo per essersi appropriato degli effetti personali della donna. Entrambi gli agenti hanno ora fatto ritorno al lavoro, mentre l’indagine sui presunti abusi in questura prosegue, coinvolgendo anche altri agenti in relazione a episodi di supposti maltrattamenti nei confronti di migranti.