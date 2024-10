Pedone investito sul Garda a Bardolino, è grave all’ospedale

Incidente nella serata di sabato sul Garda, pedone investito a Bardolino.

Incidente nella serata di ieri, sabato 19 ottobre, sulle strade del Garda: secondo le prime informazioni, intorno alle 23.30 una persona è stata investita a Bardolino, mentre si trovava in via Marconi. Non si conosce al momento la dinamica dell’investimento.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del Suem 118 con ambulanza e automedica. La persona investita è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento. La dinamica è al vaglio della polizia locale d Bardolino.

(notizia in aggiornamento)