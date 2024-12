Due anziani sono stati investiti da un’auto a San Michele Extra

Due anziani sono stati investiti da un’auto in via Unità d’Italia a Verona: trasportati all’ospedale, le loro condizioni non sono gravi.

Ancora un incidente che ha coinvolto dei pedoni a Verona, dopo la tragica morte dell’anziana 87enne di Montorio: è successo questa mattina, sabato 21, poco prima delle 10 in via Unità d’Italia a San Michele Extra, all’altezza del civico 197, dove una coppia di persone anziane è stata investita, fortunatamente con conseguenze meno drammatiche. Non si conoscono al momento le cause dell’investimento.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 con automedica e ambulanza. I due anziani, marito e moglie, sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale di Borgo Trento. Al vaglio della polizia locale di Verona la dinamica dell’incidente.